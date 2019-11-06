"Вітаємо у мемному клубі, брате", – Батшуаї потролив Кепу за курйозний автогол обличчям

Нападник Челсі Міши Батшуаї проявив неабияку самоіронію та почуття гумору, коментуючи автогол голкіпера лондонців Кепи Аррісабалаги у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Аякса (4:4).

Іспанець невдало підставив своє обличчя під м'яч після розкішного удару хавбека Аякса Хакіма Зієша зі штрафного.

Зієш закрутив розкішну дугу у ворота Челсі з кута поля – Кепа невдало підставив обличчя і посприяв голу

"Вітаємо у мемному клубі, брате", – написав Батшуаї у своєму Twitter. Бельгієць добре розуміє почуття партнера, адже сам опинявся в такій ситуації під час виступів за збірну. Форвард Челсі занадто емоційно святкував гол у ворота Англії в матчі групового етапу чемпіонату світу і вгатив м'ячем у штангу. Розплата прийшла відразу – шкіряний відлетів у обличчя Міши, що і стало причиною для аналогій з фейлом Кепи.

Нагадаємо, Челсі здійснив вражаючий камбек у матчі проти Аякса – лондонці вирвали нічию, програючи по ходу поєдинку 1:4.

Ліга чемпіонів: Челсі розписав божевільну нічию із Аяксом, Ліверпуль здолав Генк, Наполі не впорався із Зальцбургом

Фейл Батшуаї на чемпіонаті світу 2018 року: