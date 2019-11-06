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"Вітаємо у мемному клубі, брате", – Батшуаї потролив Кепу за курйозний автогол обличчям

11:53 395 Читать на русском
"Вітаємо у мемному клубі, брате", – Батшуаї потролив Кепу за курйозний автогол обличчям
Міши Батшуаї / Reuters

Нападник Челсі Міши Батшуаї проявив неабияку самоіронію та почуття гумору, коментуючи автогол голкіпера лондонців Кепи Аррісабалаги у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Аякса (4:4).

5’ Жоржінью
63’ Сесар Аспілікуета
71’ Жоржінью
74’ Ріс Джеймс
 
Таммі Абрахам 2’
Квінсі Промес 20’
Кепа Аррісабалага 35’
Донні ван де Беек 55’
Дейлі Блінд 68’
Джоел Велтман 69’
2’ Таммі Абрахам
5’ Жоржінью
20’ Квінсі Промес
35’ Кепа Аррісабалага
55’ Донні ван де Беек
63’ Сесар Аспілікуета
68’ Дейлі Блінд
69’ Джоел Велтман
71’ Жоржінью
74’ Ріс Джеймс

Іспанець невдало підставив своє обличчя під м'яч після розкішного удару хавбека Аякса Хакіма Зієша зі штрафного.

Зієш закрутив розкішну дугу у ворота Челсі з кута поля – Кепа невдало підставив обличчя і посприяв голу

"Вітаємо у мемному клубі, брате", – написав Батшуаї у своєму Twitter. Бельгієць добре розуміє почуття партнера, адже сам опинявся в такій ситуації під час виступів за збірну. Форвард Челсі занадто емоційно святкував гол у ворота Англії в матчі групового етапу чемпіонату світу і вгатив м'ячем у штангу. Розплата прийшла відразу – шкіряний відлетів у обличчя Міши, що і стало причиною для аналогій з фейлом Кепи.

Нагадаємо, Челсі здійснив вражаючий камбек у матчі проти Аякса – лондонці вирвали нічию, програючи по ходу поєдинку 1:4.

Ліга чемпіонів: Челсі розписав божевільну нічию із Аяксом, Ліверпуль здолав Генк, Наполі не впорався із Зальцбургом

Фейл Батшуаї на чемпіонаті світу 2018 року:

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футбольні курйози Відеоновини Міши Батшуаї Міши Батшуаї Челсі - Аякс Кепа Аррісабалага Кепа Аррісабалага Челсі Челсі Ліга чемпіонів
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