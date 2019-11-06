"Добро пожаловать в мемный клуб, брат", – Батшуаи потроллил Кепу за курьезный автогол лицом

Нападающий Челси Миши Батшуаи проявил незаурядную самоиронию и чувство юмора, комментируя автогол голкипера лондонцев Кепы Аррисабалаги в матче 4 тура Лиги чемпионов против Аякса (4:4).

Испанец неудачно подставил свое лицо под мяч после роскошного удара хавбека Аякса Хакима Зиеша со штрафного.

Зиеш закрутил роскошную дугу в ворота Челси с угла поля – Кепа неудачно подставил лицо и поспособствовал голу

"Добро пожаловать в мемный клуб, брат", – написал Батшуаи в своем Twitter. Бельгиец хорошо понимает чувства партнера, ведь сам оказывался в такой ситуации во время выступлений за сборную. Форвард Челси слишком эмоционально праздновал гол в ворота Англии в матче группового этапа чемпионата мира и вколотил мяч в штангу. Расплата пришла сразу – кожаный отлетел в лицо Миши, что и стало причиной для аналогий с фейлом Кепы.

Напомним, Челси совершил впечатляющий камбэк в матче против Аякса – лондонцы вырвали ничью, проигрывая по ходу поединка 1:4.

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Фейл Батшуаи на чемпионате мира 2018 года: