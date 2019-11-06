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"Добро пожаловать в мемный клуб, брат", – Батшуаи потроллил Кепу за курьезный автогол лицом

11:54 89 Читати українською
"Добро пожаловать в мемный клуб, брат", – Батшуаи потроллил Кепу за курьезный автогол лицом
Миши Батшуаи / Reuters

Нападающий Челси Миши Батшуаи проявил незаурядную самоиронию и чувство юмора, комментируя автогол голкипера лондонцев Кепы Аррисабалаги в матче 4 тура Лиги чемпионов против Аякса (4:4).

5’ Жоржиньо
63’ Сесар Аспиликуэта
71’ Жоржиньо
74’ Рис Джеймс
 
Тамми Абрахам 2’
Квинси Промес 20’
Кепа Аррисабалага 35’
Донни ван де Беек 55’
Дэйли Блинд 68’
Джоэл Велтман 69’
2’ Тамми Абрахам
5’ Жоржиньо
20’ Квинси Промес
35’ Кепа Аррисабалага
55’ Донни ван де Беек
63’ Сесар Аспиликуэта
68’ Дэйли Блинд
69’ Джоэл Велтман
71’ Жоржиньо
74’ Рис Джеймс

Испанец неудачно подставил свое лицо под мяч после роскошного удара хавбека Аякса Хакима Зиеша со штрафного.

Зиеш закрутил роскошную дугу в ворота Челси с угла поля – Кепа неудачно подставил лицо и поспособствовал голу

"Добро пожаловать в мемный клуб, брат", – написал Батшуаи в своем Twitter. Бельгиец хорошо понимает чувства партнера, ведь сам оказывался в такой ситуации во время выступлений за сборную. Форвард Челси слишком эмоционально праздновал гол в ворота Англии в матче группового этапа чемпионата мира и вколотил мяч в штангу. Расплата пришла сразу – кожаный отлетел в лицо Миши, что и стало причиной для аналогий с фейлом Кепы.

Напомним, Челси совершил впечатляющий камбэк в матче против Аякса – лондонцы вырвали ничью, проигрывая по ходу поединка 1:4.

Лига чемпионов: Челси расписал сумасшедшую ничью с Аяксом, Ливерпуль одолел Генк, Наполи не справился с Зальцбургом

Фейл Батшуаи на чемпионате мира 2018 года:

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