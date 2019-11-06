Ліга чемпіонів: Челсі розписав божевільну нічию із Аяксом, Ліверпуль здолав Генк, Наполі не впорався із Зальцбургом

Завершилися ще 5 поєдинків у рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ. Зокрема, перемоги здобули англійський Ліверпуль, французький Ліон та іспанська Валенсія.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 4-й тур

Група E

Ліверпуль – Генк – 2:1

Голи: Вейналдум, 14, Окслейд-Чемберлен, 53 – Саматта, 41

Наполі – Зальцбург – 1:1

Голи: Лосано, 44 – Холанд, 11 (пенальті)

Група G

Ліон – Бенфіка – 3:1

Голи: Андерсен, 4, Депай, 33, Траоре, 89 – Сеферовіч, 78

Група H

Валенсія – Лілль – 4:1

Голи: Парехо, 66 (пенальті), Сумаоро, 82 (автогол), Кондогбія, 84, Торрес, 90 – Осімхен, 25

Челсі – Аякс – 4:4

Голи: Жоржінью, 4, 71 (обидва – пенальті), Аспілікуета, 63, Р. Джеймс, 74 – Абрахам, 2 (автогол), Промес, 20, Кепа, 35 (автогол), ван де Беек, 55

Вилучення: Блінд, 68, Велтман, 69 (обидва – Аякс)

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На Енфілді в матчі з Генком керманич Ліверпуля Юрген Клопп надав відпочинок кільком гравцям основи. Це не завадило "червоним" швидко відкрити рахунок – Мілнер прострілив із лівого флангу, а Джорджініо Вейналдум добре зорієнтувався у штрафному майданчику й відправив м'яч у сітку. Господарі продовжили домінувати на полі, але несподівано пропустили під завісу першого тайму. Це Мбвана Саматта круто зіграв головою на випередження після подачі кутового від Хейнена. Проте, вже в дебюті другої половини гри Ліверпуль відновив лідерство: Алекс Окслейд-Чемберлен отримав пас від Салаха на лінії штрафного майданчика, розвернувся і з лівої пробив у нижній кут воріт.

Натомість у Неаполі першими забили гості. Юний бомбардир Зальцбурга Ерлінг Холанд уже на 11-й хвилині впевнено реалізував пенальті за фол проти Мінаміно. Це розгнівало хлопців Карло Анчелотті й вони зуміли зрівняти рахунок ще до перерви. Ірвінг Лосано уник офсайдної пастки й класно пробив з-за меж штрафного після передачі Інсіньє. 1:1 у підсумку.

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Значно спокійніше розгорнулися події у Ліоні. Місцеві "ткачі" шокували Бенфіку швидким голом уже на 4-й хвилині, коли Йоахім Андерсен головою замкнув навіс Дюбуа зі штрафного. Ще в першому таймі комфортнішою перевагу Ліона зробив Мемфіс Депай – Ауар накрутив суперника на лівому фланзі й виклав м'яч під удар нідерландцю, а той не промахнувся – 2:0. Бенфіка спробувала повернутися у гру на 78-й хвилині: оборона ліонців забула про Харіса Сеферовіча, а швейцарець у два дотики скоротив розрив у рахунку. Та останнє слово було за "ткачами" – Бертран Траоре влучним обвідним ударом завершив контратаку Ліона.

Натомість Валенсія здобула вольову перемогу над Ліллем. У першій половині гри рахунок відкрили "доги". Це Віктор Осімхен утік на побачення із Сіллессеном та переграв екс-кіпера Барселони в ближньому бою. Зрівняти рахунок господарі зуміли завдяки пенальті – Дані Парехо панєнкою залишив поза справами Меньяна. А в останні 10 хвилин "кажани" зуміли дотиснути Лілль: Сумаоро у власні ворота відправив м'яч після прострілу зліва, Жоффрей Кондогбія розкішним дальнім ударом продовжив камбек, а Ферран Торрес у швидкій контратаці зробив рахунок розгромним.

А на Стемфорд Брідж відбулося справжнє божевілля – 8 м'ячів, 2 пенальті, 2 вилучення, 2 автоголи. Феєрія розпочалася на старті матчу – на м'яч Абрахама у власні ворота Челсі відповів голом Жоржінью з пенальті. Та потім режим машини увімкнув Аякс. За амстердамців спочатку забив Квінсі Промес, а потім стався диво-гол імені Зієша та Кепи. На старті ж другої половини гри Донні ван де Беек довів рахунок до розгромних 1:4. Проте, здаватися "пенсіонери" не захотіли. Спочатку Сесар Аспілікуета замкнув простріл на дальній стійці, а потім Блінд і Велтман упродовж двох хвилин залишили гостей удев'ятьох, а останній ще й привіз пенальті. Його знову реалізував Жоржінью. А на 74-й хвилині юніор Ріс Джеймс вдало зіграв на добиванні й подарував Челсі нічию.

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