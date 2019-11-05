Зієш закрутив розкішну дугу у ворота Челсі з кута поля – Кепа невдало підставив обличчя і посприяв голу

Півзахисник Аякса Хакім Зієш відзначився справжнім шедевром у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Челсі.

Мароканець ідеально виконав штрафний удар на 35-ій хвилині поєдинку у Лондоні.

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Слід зазначити, що позиція, з якої виконував стандарт Зієш, виглядала не надто перспективно – кілька метрів від кутового прапорця на правому фланзі атаки Аякса. Однак це анітрохи не збентежило хавбека, і він наважився на прямий удар. М'яч за неймовірною дугою полетів за комірець голкіперу Челсі Кепі Арісабалазі, який відчайдушно намагався виправити ситуацію і лише нашкодив своїй команді. Шкіряний вдарився у стійку і цілком міг вилетіти в поле, але іспанський воротар невдало підставив обличчя – автогол.

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Дивовижний гол Зієша/Кепи збільшив перевагу амстердамської команди до двох м'ячів у першому таймі – 3:1.