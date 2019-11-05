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Зієш закрутив розкішну дугу у ворота Челсі з кута поля – Кепа невдало підставив обличчя і посприяв голу

22:57 370 Читать на русском
Зієш закрутив розкішну дугу у ворота Челсі з кута поля – Кепа невдало підставив обличчя і посприяв голу
Хакім Зієш / Reuters

Півзахисник Аякса Хакім Зієш відзначився справжнім шедевром у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Челсі.

5’ Жоржінью
63’ Сесар Аспілікуета
71’ Жоржінью
74’ Ріс Джеймс
 
Таммі Абрахам 2’
Квінсі Промес 20’
Кепа Аррісабалага 35’
Донні ван де Беек 55’
Дейлі Блінд 68’
Джоел Велтман 69’
2’ Таммі Абрахам
5’ Жоржінью
20’ Квінсі Промес
35’ Кепа Аррісабалага
55’ Донні ван де Беек
63’ Сесар Аспілікуета
68’ Дейлі Блінд
69’ Джоел Велтман
71’ Жоржінью
74’ Ріс Джеймс

Мароканець ідеально виконав штрафний удар на 35-ій хвилині поєдинку у Лондоні.

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Слід зазначити, що позиція, з якої виконував стандарт Зієш, виглядала не надто перспективно – кілька метрів від кутового прапорця на правому фланзі атаки Аякса. Однак це анітрохи не збентежило хавбека, і він наважився на прямий удар. М'яч за неймовірною дугою полетів за комірець голкіперу Челсі Кепі Арісабалазі, який відчайдушно намагався виправити ситуацію і лише нашкодив своїй команді. Шкіряний вдарився у стійку і цілком міг вилетіти в поле, але іспанський воротар невдало підставив обличчя – автогол.

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Дивовижний гол Зієша/Кепи збільшив перевагу амстердамської команди до двох м'ячів у першому таймі – 3:1.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Ліга чемпіонів Красиві голи Відеоновини Хакім Зієш Хакім Зієш Челсі - Аякс Аякс Аякс
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