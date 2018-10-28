Вірт: Шахтар може поборотися за вихід у Лігу Європи

Екс-голкіпер "гірників" Юрій Вірт прокоментував поразку Шахтаря в матчі проти Манчестер Сіті (0:3).

"Чемпіон Англії здобув впевнену перемогу, яка ні в кого не викликає ніяких сумнівів. Гості відразу взялися за справу і могли забивати набагато раніше, але, дякую Пятову, який виручав Шахтар. Після півгодини такої гри "гірників" все-таки дотиснули.

Лідерів замінити не вдалося. Майкон, Фернандо і Веллінгтон Нем не дотягли до потрібного рівня. Шахтар створював обмаль моментів, причому це були напівмоменти. Тільки після розіграшів "стандартів" біля воріт гостей виникала якась напруженість.

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Манчестер Сіті створив в першому таймі стільки моментів, що претензії можна пред'явити всій команді. Захищатися повинні всі. Не скажу, що Шахтар взагалі добре обороняється в цій Лізі чемпіонів. У кожному матчі "гірники" пропускають як мінімум два м'ячі.

Очевидно, що захист команди потребує посилення. Коли Фонсека тільки очолив Шахтар, в його розпорядженні були Кучер і Срна, і оборона була більш надійною – тоді пропускали мало. Після їх відходу гостро відчувається дефіцит класних захисників.

На виїзді з Манчестер Сіті "гірникам" буде ще важче. Думаю, що для Шахтаря в цьому розіграші Ліги чемпіонів реально поборотися навіть не за друге, а за третє місце, щоб навесні продовжити виступи в Лізі Європи. Мені здається, команда по-справжньому засмутиться тільки, якщо виявиться на четвертому місці, адже до старту групового етапу турніру Шахтар все-таки мріяв про інше", – передає слова Вірта Footboom.

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