"Не просто перемогли, а знищили", або Хто найкращий в українців: англійські ЗМІ про матч Шахтар – Манчестер Сіті

"Футбол 24" представляє огляд англійських ЗМІ про матч 3-го туру Ліги чемпіонів, у якому донецький Шахтар розгромно програв Ман Сіті.

Після першого кола команда Фонсеки ділить 3-4 місця з Хоффенхаймом. Шахтар поступився Манчестер Сіті в рідних стінах фактично без шансів на успіх. Це перша розгромна поразка вдома при португальському наставнику. Що про неї написали в Англії, читайте далі.

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Це був всеосяжний виступ Сіті, адже вони легко здолали опір Шахтаря. Найдивніше в цьому матчі було те, що вони забили лише 3 голи, хоча мали можливість атакувати, коли хотіли і як завгодно. Агуеро і Сане змогли відпочити перед надважливим матчем проти Тоттенхема. Ротація є ключем для Ман Сіті, аби претендувати на титули в кожному турнірі цього сезону.

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Наставник Паулу Фонсека, безсумнівно, буде розчарований цією грою. Лише в перші 10 хвилин Шахтар перебував у безпеці, а потім Манчестер Сіті виніс його з поля, тож не заслужив на інший результат. Мораєс зробив усе, що міг, але рідко отримував допомогу і часто видавався самотньою фігурою.

Незважаючи на те, що головна заслуга в результаті належить атаці Сіті, оборона Шахтаря не принесла жодної користі та, звичайно, буде головним винуватцем, якщо команда не може подолати груповий етап. Манчестерці завдали 24 удари по воротах українців, з яких 17 – у штрафному майданчику! Найкращий шанс господарів прийшов на останніх секундах, коли гру вже було зроблено.

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Сім років тому людина, яку фанати Сіті називають Мерліном, махнула своєю чарівною лівою ногою, аби довершити приниження Манчестер Юнайтед. Хоча цей гол Сілви не згадуватимуть так само часто, як ту участь в 6:1, його техніка була настільки ж чаклунською. Шалений удар у дальній кут, якому не завадив блок захисника у повітрі.

Жодна команда АПЛ не вигравала на полі гордого українського колективу. Арсенал (двічі), Челсі, Тоттенхем і Сіті програвали тут, МЮ і Фулхем грали внічию. Насправді жодна англійська команда навіть не забивала більше одного голу в гостях у чемпіонів України. Манчестер Сіті відзначився 3 рази.

Лише троє (Едерсон, Фернандінью і Жезус) грали у минулорічному програному матчі, і це була зовсім інша команда. Сіті покарали Шахтар за квапливі передачі та коштовні помилки, хоча й самі відзначились марнотратством – Марез втратив дві нагоди, Жезус зробив те саме. Попри це жодної миті не виникало відчуття, що результат може бути іншим. Сіті повністю контролював гру, поки Шахтар не почав чинити опір у другому таймі. Тоді Гвардіола випустив Бернарду Сілву, якому довіряє місію закривати подібні матчі. І він це зробив.

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Сіті провів, можливо, найкращу гру в сезоні, коли Де Брюйне вперше за 2 місяці вийшов у старті. І це не здається випадковістю. Манчестерці виграли матч у старій манері, пробиваючи по воротах кожні 3 хвилини до перерви, швидко і безжально оформивши переможні очки. Вихід Де Брюйне створив цю ауру, в якій інші півзахисники стали ще сильнішими. "Це було неймовірно. Найкращий перший тайм за ці 3 сезони", – так Гвардіола прокоментував перемогу, поскаржившись тільки на реалізацію і багато втрачених моментів.

Уявіть собі, що сталося б, якби вони були більш вбивчими у штрафному суперника? Тільки каркас воріт потривожили тричі. Сіті домінував настільки, що не було жодної потреби у виході Компані, Агуеро та Сане. Вболівальникам Шахтаря – за 300 кілометрів від рідного Донецька – залишалось тільки знизувати плечима і сміятись. Більше нічого не вдіяти, коли ти зустрічаєшся проти Сіті, який перебуває в такому настрої.

Гравці Шахтаря створили кілька пристойних нагод, але Едерсон тільки іноді вступав у гру. Команда Фонсеки атакувала всім серцем, але все могло стати ще гірше, якби гості були витонченішими перед чужими воротами. Найкращу оцінку в "гірників" отримав бразильський вінгер Фернандо (7), який замінив Тайсона. Більшість інших гравців, як і тренер Фонсека та іспанський суддя матчу, оцінені в 6 балів. Лише Отаменді в Ман Сіті отримав менше, ніж 7 балів.

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Хоча набагато важчі випробування попереду, ця гра стала вражаючою відповіддю Гвардіолі на його передматчеву ремарку, що Сіті не готовий виграти Лігу чемпіонів, бо йому все ще не вистачає чогось особливого. Гості домінували до перерви і повинні були забивати раніше, ніж на 30-й. У другому таймі манчестерці заспокоїлись, але нагоди і надалі створювали.

Шахтарю лише раз за останні 18 матчів у Лізі чемпіонів вдалось не пропустити. За цей проміжок донеччани зазнали уже 10 поразок, а виграли 6 разів. Sky безжальний в оцінках – усі гравці української команди отримали по 5 балів. Гравцем матчу визнано надійного та ефективного капітана Давіда Сілву, хоча відзначили гарну гру Стоунза на не найбільш звичній позиції правого захисника та Ляпорта в центрі.

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Можливо, хтось повинен сказати Пепу, що він не знає, про що говорить, коли каже про неготовність Манчестер Сіті виграти Лігу чемпіонів. Хоча після такого навіть він опинився на межі зміни своєї думки. Незалежно від того, що говорить Гвардіола, наскільки жорстко намагається переконати нас і погасити очікування, його команда є силою, яку неможливо зупинити, коли вона грає ось так. Вони виглядають здатними творити європейську історію.

Їм просто не потрібні такі односторонні матчі, як цей в Лізі чемпіонів. Це не повинно так відбуватись. Сіті не просто перемогли, вони знищили Шахтар. Це була заява про наміри. Не лише своїм суперникам, а й, можливо, власному тренерові. Гвардіола ніколи не висловлював подібних сумнівів у собі, що робить його заяву ще дивнішою. Що його гравці відчувають, коли чують слова наставника про те, що чинні чемпіони Англії не здатні підкорити Європу?

Це було руйнівним. Гравці Ман Сіті розрізали Шахтар кубиками, били до того моменту, коли вони вже не піднімали голови. Гості могли забити 5 голів ще до перерви. У нинішній формі команда Гвардіоли одна з найкращих, якщо не найкраща, команд Європи. Звісно, потрібно трохи фарту в заключних стадіях ЛЧ, але вони виглядають готовими. Попереду складніші виклики – проти сильніших команд, які карають за помилки і задають важчі питання обороні.

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Однак це було настільки блискуче і безжалісно, що неможливо не бути враженим. Ман Сіті поклав край безвиграшній серії англійських клубів на полі чемпіонів України, як садівник роздавлює слимака. Це було швидко, нещадно і перетворило суперника на кисіль. Ми бачили це безліч разів, але Шахтар не знав, як впоратись з таким Сіті.

Коли суперник настільки швидко покриває простір і переміщує м'яч між лініями та флангами, вам здається, ніби ви граєте проти 15 опонентів, а не 11. Це ставалось не з одною командою АПЛ, але Шахтар, який бив Сіті минулоріч, коли ті виграли групу, виглядав шокований, хоча його фани заводили на трибунах мексиканські хвилі. Кожна європейська команда помітила, наскільки легкою вони зробили цю, здавалось, непросту поїздку в Україну.

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