Вирт: Шахтер может побороться за выход в Лигу Европы

Экс-голкипер "горняков" Юрий Вирт прокомментировал поражение Шахтера в матче против Манчестер Сити (0:3).

"Чемпион Англии одержал уверенную победу, которая ни у кого не вызывает никаких сомнений. Гости сразу взялись за дело и могли забивать гораздо раньше, но, спасибо Пятову, который выручал Шахтер. После получаса такой игры "горняков" все-таки дожали.

Лидеров заменить не удалось. Майкон, Фернандо и Веллингтон Нем не дотянули до нужного уровня. Шахтер создавал мало моментов, причем это были полумоменты. Только после розыгрышей "стандартов" у ворот гостей возникала какая-то напряженность.

"Не просто победили, а уничтожили", или Кто лучший у украинцев: английские СМИ о матче Шахтер – Манчестер Сити

Манчестер Сити создал в первом тайме столько моментов, что претензии можно предъявить всей команде. Защищаться должны все. Не скажу, что Шахтер вообще хорошо обороняется в этой Лиге чемпионов. В каждом матче "горняки" пропускают как минимум два мяча.

Очевидно, что защита команды нуждается в усилении. Когда Фонсека только возглавил Шахтер, в его распоряжении были Кучер и Срна, и оборона была более надежной – тогда пропускали мало. После их ухода остро ощущается дефицит классных защитников.

На выезде "горнякам" будет еще труднее. Думаю, что для Шахтера в этом розыгрыше Лиги чемпионов реально побороться даже не за второе, а за третье место, чтобы весной продолжить выступления в Лиге Европы. Мне кажется, команда по-настоящему расстроится только, если окажется на четвертом месте, ведь до старта группового этапа турнира Шахтер все-таки мечтал о другом", – передает слова Вирта Footboom.

"Від Коваленка очікував більшого". Чому Шахтар провалив матч із Ман Сіті і чого очікувати після ляпаса у Харкові