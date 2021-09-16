"Всі очікували перемоги донецької команди, а вийшов такий легкий сюрприз. Шахтар заслужив ці 0:2 – і за результатом, і за грою. Були проблеми в захисті, футболісти Шерифа забили два, можна сказати, однакових голи – після флангових передач. Практично ніхто не зіграв з футболістами в цих моментах, легко дали пробити по воротах. Також були моменти, які гравці Шахтаря самі привозили собі після хороших атак Шерифа.

Де Дзербі не довіряє Степаненку, – Шевчук

У першому таймі Шахтар створив один момент, коли Лассіна Траоре пробив під поперечину. З виходом Марлоса трохи додалося гостроти в атаці, були моменти, які могли вилитись у голи. Але цього мало. Дуже повільно грав Шахтар, не було вільних зон, не було вривань у них. Гравці Шерифа зіграли грамотно, перекривали "гірникам" всі зони і довели матч до логічного результату. Варто відзначити Юрія Вернидуба, який грамотно підготував свою команду. Вони не поступилися ні в чому, крім володіння м'ячем, але це вже таке.

У пропущених м'ячах не можна звинувачувати тільки Пятова. Дуже легко давали прострілювати з флангів у штрафний майданчик. Підсковзнувся Матвієнко, не підстрахував другий захисник, а Адама Траоре в результаті спокійно пробив. Так, Пятов не виручив у першому епізоді, хоча голкіпер такого класу повинен це робити в таких моментах. Другий гол – аналогічна ситуація. Подача, а після – розстріл воротаря. Тут претензій до Андрія немає. Є вони до захисників, тому що передача пройшла між двома гравцями. Це вина захисників, що Момо Янсане розстріляв Пятова.

Чи була недооцінка з боку Де Дзербі? І з його боку, і з боку футболістів – все разом. Думали, що клуб з Молдови і так далі. А це Ліга чемпіонів. Чому так сталося? Думаю, тренерський штаб розбереться. Якщо і далі так грати, то буде важко посісти навіть третє місце в групі", – зазначив Вірт у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Шериф під керівництвом Юрія Вернидуба створив сенсацію в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів, впевнено обігравши Шахтар (2:0)

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