"Все ожидали победы донецкой команды, а получился такой легкий сюрприз. Шахтер заслужил эти 0:2 – и по результату, и по игре. Были проблемы в защите, футболисты Шерифа забили два, можно сказать, одинаковых гола – после фланговых передач. Практически никто не сыграл с футболистами в этих моментах, легко дали пробить по воротам. Также были моменты, которые игроки Шахтера сами привозили себе после хороших атак Шерифа.

Де Дзерби не доверяет Степаненко, – Шевчук

В первом тайме Шахтер создал один момент, когда Лассина Траоре пробил под перекладину. С выходом Марлоса немного прибавилось остроты в атаке, были моменты, которые могли вылиться в гола. Но этого мало. Очень медленно играл Шахтер, не было свободных зон, не было врываний в них. Игроки Шерифа сыграли грамотно, перекрывали "горнякам" все зоны и довели матч до логического результата. Стоит отметить Юрия Вернидуба, который грамотно подготовил свою команду. Они не уступили ни в чем, кроме владения мячом, но это уже такое.

В пропущенных мячах нельзя винить только Пятова. Очень легко давали простреливать с флангов в штрафную. Поскользнулся Матвиенко, не подстраховал второй защитник, а Адама Траоре в результате спокойно пробил. Да, Пятов не выручил в первом эпизоде, хотя голкипер такого класса должен это делать в таких моментах. Второй гол – аналогичная ситуация. Подача, а после – расстрел вратаря. Здесь претензий к Андрею нет. Есть они к защитникам, потому что передача прошла между двумя игроками. Это вина защитников, что Момо Янсане расстрелял Пятова.

Была ли недооценка со стороны Де Дзерби? И с его стороны, и со стороны футболистов – все вместе. Думали, что клуб из Молдовы и так далее. А это Лига чемпионов. Почему так случилось? Думаю, тренерский штаб разберется. Если и дальше так играть, то будет трудно занять даже третье место в группе", – отметил Вирт в комментарии Tribuna.

Напомним, Шериф под руководством Юрия Вернидуба сотворил сенсацию в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, уверенно обыграв Шахтер (2:0).

Шериф – Шахтер: Вернидуб посмеялся над идеями Де Дзерби – поражение на старте ЛЧ, 70 минут позора и призрак Газзаеваhttps://football24.ua/ru/sherif_shahter_obzor_schet_matcha_15_09_2021_liga_chempionov_n684651/