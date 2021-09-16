В'ячеслав Шевчук хвилюється за майбутнє свого екс-партнера по Шахтарю Тараса Степаненка.

"Відсутність Степаненка Де Дзербі пояснює тим, що він хоче, щоб Маркос Антоніо і Майкон контролювали м'яч і швидко починали атаки.

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Степаненко – досвідчений футболіст, дотримується балансу, хороший при стандартах, але більше акцентований на оборону. Але тренер, на жаль, особливо не довіряє цьому півзахиснику", – цитує Шевчука Команда 1.

Нагадаємо, поєдинок першого туру групового етапу ЛЧ Шериф – Шахтар (2:0) Тарас провів на лаві запасних.

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