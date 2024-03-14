Винисиус пожаловался в УЕФА на болельщиков Атлетико, которые во время домашнего матча с Интером в 1/8 финала Лиги чемпионов выкрикивали в адрес форварда Реала расистские речёвки. Об этом бразилец сообщил в своём Твиттере.

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"Надеюсь, вы уже думаете над наказанием. Это печальная реальность, которая происходит даже в тех матчах, в которых я не участвую", – написал Винисиус и тэгнул официальный профиль УЕФА.

Напомним, что перед игрой Атлетико - Интер фанаты "кольчонерос" кричали: "Але Але, Але, шимпанзе Винисиус".

Атлетико стал последним четвертьфиналистом Лиги чемпионов, переиграв Интер в серии пенальти