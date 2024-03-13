Уболівальники Барселони не забувають про ворожнечу з Реалом, навіть коли грають проти інших команд.

Напередодні в Барселони був важливий матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі. Однак фани думали зовсім про інше. Дорогою на стадіон уболівальники каталонців скандували образи на адресу гравця Реала.

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Дісталося Вінісіусу Жуніору. Група фанатів викрикувала слова: "Вінісіусе, помри!" Відеозапис з цими скандуваннями відразу став вірусним у соціальних мережах.

Нагадаємо, що Реал впевнено крокує до чемпіонства в Ла Лізі, випереджаючи Барселона на 8 очок. Вінісіус у нинішньому сезоні зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та відав 8 асистів. До слова, у фіналі Суперкубка Іспанії бразилець забив у ворота Барси три голи, чим допоміг Мадриду завоювати трофей.

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