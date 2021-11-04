"Це був по-справжньому важкий матч проти хорошої команди, але ми змогли перемогти, що найважливіше. Нам треба продовжувати в тому ж дусі, робити, що каже тренер, і продовжувати, бо сезон довгий. Ми маємо відсвяткувати цю перемогу, але вже зараз треба думати про наступний матч.

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Ми повинні були продовжувати робити те саме, що й у першому матчі. Робити забігання без м'яча, і коли ми перебуваємо з ним, то маємо створювати хороші контратаки.

Я дуже задоволений своєю грою, хочу продовжувати в тому ж дусі та допомагати команді до кінця сезону. Гра на Бернабеу приносить мені величезну радість. Стадіон завжди мене підтримує, і я радий, що добре себе проявляю.

Мої асисти? Думаю, важливо залишатися спокійним, впевненим та працювати як команда, чим ми завжди займаємось на тренуваннях. Нині це працює у матчах. Я неймовірно радий, що зробив черговий асист на Бензема. Завжди хочу показувати найкращого себе, як це робить Карім, і хочу допомагати йому, щоб він знову виграв Пічічі та отримав "Золотий м'яч", – цитує Вінісіуса сайт Реала.

Реал фактично гарантував собі вихід у плей-офф ЛЧ за два тури до завершення групового етапу.

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