Другий гол Каріма Бензема у ворота Шахтаря, який був забитий після чудового розіграшу між Вінісіусом і Каземіро, претендує на звання найкрасивішого м'яча тижня, повідомляє прес-служба УЄФА.

Реал – Шахтар: Бензема похвалив "гірників" за матч Ліги чемпіонів

З лідером Реала за перемогу змагатимуться нападник МЮ Кріштіану Роналду (взяття воріт Аталанти після розкішної комбінації), форвард Баварії Роберт Лєвандовскі (ефектно перекинув кіпера Бенфіки) та бомбардир Вольфсбурга Лукас Нмеча (розстріляв воротаря Зальцбурга з гострого кута). Проголосувати за свого фаворита можна тут.

До слова, наступний (п'ятий) тур Ліги чемпіонів сезону 2021/22 відбудеться 23-24 листопада.

Реал – Шахтар: 3 людини обігрують не гіршу команду і викидають з ЛЧ – українці з оплесками Мадрида, казус Де Дзербі