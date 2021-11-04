"У Лобановського такі ніколи б не грали": Де Дзербі хвалять за перший гол України в Лізі чемпіонів

Якщо пригадувати зустріч цих команд два тижні тому на НСК Олімпійський, прогрес Шахтаря очевидний. Від безапеляційних 0:5 до прикрої поразки з мінімальним відставанням у рахунку. Так, Реал явно не грав на своєму максимальному рівні, але й "гірники" доклали чимало зусиль, аби ускладнити життя господарям поля. Роберто Де Дзербі перед матчем знову назвав Карло Анчелотті взірцем. Після зустрічі вже наставник мадридців визнав, що Шахтарю вдалося змусити його команду грати не у свій футбол.

Реал Мадрид – Шахтар – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Головною несподіванкою ж стала поява Михайла Мудрика у стартовому складі. 20-річний українець бодай трішки, але зумів присоромити скептиків. На фоні Реала він зовсім не знітився. Так, ще є над чим працювати, але це вже значно ближче до тих авансів, які Мудрику постійно видають. Саме це – одна з головних тем для роздумів наших експертів.

Журналіст Футбол 24 та Gazeta.ua Сергій Тищенко відзначає прогрес Шахтаря як команди та Роберто Де Дзербі як тренера. До Михайла Мудрика є питання...

А от оглядач Tribuna Олександр Сажко схильний більше хвалити Мудрика і бачить простір для прогресу "гірників".

Експерт Alex Gramm у своїх соцмережах оперативно аналізував ключові моменти поєдинку на Сантьяго Бернабеу.

Наш скаут в Італії Алекс Великих схильний шукати позитив у черговій поразці Шахтаря на євроарені.

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Коментатор Setanta Sports Ukraine Ігор Бойко також вирішив писати про хороше, хоча й відзначає – поки це лише аванс Шахтарю та персонально Михайлу Мудрику.

Коментатор Кирило Круторогов констатує плачевне становище обох українських команд у своїх групах Ліги чемпіонів.

Висновок експерта ТК Футбол Євгена Кузьменка щодо першого пропущеного голу категоричний – у всьому винен виключно Марлон.

Журналістка і телеведуча Олександра Лобода, як і ми всі, дочекалася на перший гол українських команд у групі цьогорічної Ліги чемпіонів.

Автор Meta ratings Ігор Яслік також звернув увагу на епічний підтекст цієї події, взявши за основу свого допису рядки із пісні культового рок-гурту.

Звісно, не обійшлося без чергового шедевру Брутального футболу.

Реал – Шахтар: 3 людини обігрують не гіршу команду і викидають з ЛЧ – українці з оплесками Мадрида, казус Де Дзербі