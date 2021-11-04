Винисиус – о поединке с Шахтером: Это был по-настоящему тяжелый матч против хорошей команды
Форвард Реала Винисиус Жуниор отметил важность победы над Шахтером (2:1) в Лиге чемпионов.
"Это был по-настоящему тяжелый матч против хорошей команды, но мы смогли победить, что самое важное. Нам нужно продолжать в том же духе, делать, что говорит тренер, и продолжать, потому что сезон долгий. Мы должны отпраздновать эту победу, но уже сейчас нужно думать о следующем матче.
Реал – Шахтер: Бензема получил награду лучшего игрока матча
Мы должны были продолжать делать то же, что и в первом матче. Делать забегание без мяча, и когда мы находимся с ним, то должны создавать хорошие контратаки.
Я очень доволен своей игрой, хочу продолжать в том же духе и помогать команде до конца сезона. Игра на Бернабеу доставляет мне огромную радость. Стадион всегда меня поддерживает, и я рад, что себя хорошо проявляю.
Мои ассисты? Думаю, важно оставаться спокойным, уверенным и работать как команда, чем мы занимаемся на тренировках. В настоящее время это работает в матчах. Я невероятно рад, что сделал очередной ассист на Бензема. Всегда хочу показывать самого лучшего себя, как это делает Карим, и хочу помогать ему, чтобы он снова выиграл Пичичи и получил "Золотой мяч", – цитирует Виннисуса сайт Реала.
Реал фактически гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ за два тура до завершения группового этапа.
"У Лобановского такие никогда бы не играли": Де Дзерби хвалят за первый гол Украины в ЛЧ, а Мудрику советуют повзрослеть