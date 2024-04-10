"Філ не був залучений у гру, він загубився на полі. Але він має неймовірний дар забивати, творити гарні речі. Це правда.

Гвардіола – про перестрілку з Реалом: "У перших трьох сезонах Манчестер Сіті програв би такий матч з рахунком 1:4"

У нього лише забій. Фоден побурчав, коли я його замінив. Це означає, що з ним усе гаразд!" – цитує Гвардіолу офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Реал та Манчестер Сіті зіграють матч-відповідь Ліги чемпіонів у середу, 17 квітня.

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