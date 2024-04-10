"Він загубився на полі": Гвардіола пояснив заміну зірки Ман Сіті у матчі з Реалом і висловився щодо його травми
12:46 - Читать на русском
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував пошкодження Філа Фодена у чвертьфіналі Ліги чемпіоні 2023/24 з Реалом.
12’ Рубен Діаш
14’ Родріго
Філ Фоден 66’
Йошко Гвардіол 71’
12’ Рубен Діаш
14’ Родріго
66’ Філ Фоден
71’ Йошко Гвардіол
"Філ не був залучений у гру, він загубився на полі. Але він має неймовірний дар забивати, творити гарні речі. Це правда.
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У нього лише забій. Фоден побурчав, коли я його замінив. Це означає, що з ним усе гаразд!" – цитує Гвардіолу офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, Реал та Манчестер Сіті зіграють матч-відповідь Ліги чемпіонів у середу, 17 квітня.
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