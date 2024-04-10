"Фил не был вовлечен в игру, он потерялся на поле. Но он имеет невероятный дар забивать, творить хороши вещи. Это правда.

Гвардиола – о перестрелке с Реалом: "В первых трех сезонах Манчестер Сити проиграл бы такой матч со счетом 1:4"

У него только ушиб. Фоден поворчал, когда я его заменил. Это означает, что с ним все в порядке!" – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Напомним, Реал и Манчестер Сити сыграют ответный матч Лиги чемпионов в среду, 17 апреля.

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