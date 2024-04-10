"Он потерялся на поле": Гвардиола объяснил замену звезды Ман Сити в матче с Реалом и высказался о его травме
12:46 - Читати українською
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал повреждение Фила Фодена в четвертьфинале Лиги чемпионов 2023/24 с Реалом.
12’ Рубен Диаш
14’ Родриго
Фил Фоден 66’
Йошко Гвардиол 71’
12’ Рубен Диаш
14’ Родриго
66’ Фил Фоден
71’ Йошко Гвардиол
"Фил не был вовлечен в игру, он потерялся на поле. Но он имеет невероятный дар забивать, творить хороши вещи. Это правда.
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У него только ушиб. Фоден поворчал, когда я его заменил. Это означает, что с ним все в порядке!" – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.
Напомним, Реал и Манчестер Сити сыграют ответный матч Лиги чемпионов в среду, 17 апреля.
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