"Ми почали добре, але грати проти мадридців украй важко, бо захищаються вони дуже добре, а швидкість їхніх атак неймовірна. Тож завжди пропускаєш контрвипади, і це не піддається жодному контролю.

Дика помилка Луніна і фантастичні голи Родріго, Фодена і Вальверде у відеоогляді матчу Реал – Манчестер Сіті – 3:3

У першому таймі ми трохи недбало грали з м'ячем, а після того, як Реал повів 2:1, почали припускатися втрат. Мої гравці у таких ситуаціях зазвичай не помиляються, але коли таке трапляється, важко зібратися. Проте у другому таймі ми показали, як можемо грати.

Ми грали дуже холоднокровно, набагато краще, ніж у першому таймі, і забили два фантастичні голи. Тепер треба перемогти вдома, аби вийти у півфінал. Уболівальники мають допомогти нам у цьому. Нам потрібна їхня енергія, щоб перемогти королів цього турніру. Ми можемо зробити це у Манчестері. Але один гол Реал заб'є, це точно.

Я думаю, що це був дуже хороший, справді цікавий матч, гідний рівня цього турніру. Обидві команди намагалися атакувати та робили це по-різному. Але особисто мені найбільше сподобалося, як ми провели другий тайм. Ми чудово контролювали гру.

Ми забили три голи на Бернабеу. Не всі в Англії розуміють, як важко тут грати. Цим результатом можна пишатися. Ми пройшли довгий шлях. У перших трьох сезонах ми програли б такий матч з рахунком 1:4. Ми багато чого навчилися, здобули стабільність і, сподіваюся, зможемо грати все краще і краще", – цитує Гвардіолу офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться за тиждень – у середу, 17 квітня. Початок зустріч о 22:00.

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