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"Він – єдиний геній у світовому футболі", – Капелло зробив вибір між Роналду та Мессі

16:35 1946 Читать на русском
"Він – єдиний геній у світовому футболі", – Капелло зробив вибір між Роналду та Мессі
Фабіо Капелло / фото із соцмереж

Легендарний італійський тренер Фабіо Капелло пояснив, як прихід Кріштіану Роналду змінив Ювентус.

"Кріштіану своїм приходом розбудив багатьох гравців у Ювентусі. Його запрошення було тривожним дзвінком для багатьох, він змусив їх стати кращими.

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Роналду дуже важливий для Ювентуса. Запрошення такого гарного гравця, який відпрацьовує на кожному тренуванні так, як це робить португалець, має величезне значення для команди, яка рухалася за інерцією. Очевидно, що він відчайдушно намагається виграти Лігу чемпіонів з Ювентусом.

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Лео Мессі – не футболіст, він геній і єдиний геній у світовому футболі. Він не виграв багато нагород зі збірною. Але це тому, що він не може це зробити самотужки", – цитує Капелло Marca.

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