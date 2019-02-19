К'єлліні: Лідерські якості Роналду замінили Ювентусу велич Буффона

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні розповів про ціль туринців у Лізі чемпіонів.

"Думаю, Атлетіко швидше італійська команда, ніж іспанська. За менталітетом і підходом до матчів вони ближчі до нашого футболу. Вони люблять оборонятися, а їхня тактика приносить результати.

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У них також безліч досвідчених гравців, які знають, як потрібно правильно поводитися з м'ячем. Стиль їх гри помітно відрізняється від Барселони. У Атлетіко є Грізманн, здатний змінити хід гри. Завдяки йому гра його команди стає абсолютно непередбачуваною.

Що стосується Роналду, то він, безумовно, підсилив нашу команду. Лідерські якості Роналду замінили нам велич Буффона. Ми досягли двох фіналів Ліги чемпіонів, але хочемо зайти трохи далі.

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Перемога в Лізі чемпіонів – не одержимість, а мета, яку ми можемо досягти зі спокоєм. Ми не єдині, хто прагне цієї перемоги, але ми знаємо, що у світі є всього лише п'ять-шість команд, здатних на такий подвиг", – цитує К'єлліні Marca.