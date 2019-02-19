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"Он – единственный гений в мировом футболе", – Капелло сделал выбор между Роналду и Месси

16:36 288 Читати українською
"Он – единственный гений в мировом футболе", – Капелло сделал выбор между Роналду и Месси
Фабио Капелло / фото из соцсетей

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло объяснил, как приход Криштиану Роналду изменил Ювентус.

"Криштиану своим приходом разбудил многих игроков в Ювентусе. Его приглашение было тревожным звонком для многих, он заставил их стать лучше.

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Роналду очень важный для Ювентуса. Приглашение такого хорошего игрока, который отрабатывает на каждой тренировке так, как это делает португалец, имеет огромное значение для команды, которая двигалась по инерции. Очевидно, что он отчаянно пытается выиграть Лигу чемпионов с Ювентусом.

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Лео Месси – не футболист, он гений и единственный гений в мировом футболе. Он не выиграл много наград со сборной. Но это потому, что он не может это сделать самостоятельно", – цитирует Капелло Marca.

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