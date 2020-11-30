"Я очень доволен Андреем Луниным. Он работает с основной командой, хорошо тренируется, выдерживает динамику.

Зидан: Матч против Шахтера – важнейший в группе

Лунин должен быть готов сыграть в любой момент, выйти на поле и показать себя. Он в порядке", – сказал Зидан во время предматчевой пресс-конференции накануне поединка против Шахтера.

Напомним, матч 5-го тура Лиги чемпионов между донецким и мадридским клубами состоится уже завтра, 1 декабря, в Киеве. Начало встречи в 19:55. Первый поединок этих команд в столице Испании завершился победой подопечных Луиша Каштру 3:2.

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