"Ми билися за те, щоб потрапити сюди. Я кілька разів грав за Арсенал у Лізі чемпіонів, і у мене залишилися прекрасні спогади про ті часи. Нам належить зіграти проти хорошої команди, яка не програла жодної гри в цьому сезоні і виграла більшість із них. ПСВ звик перемагати. Нас чекає важке випробування, я в цьому впевнений.

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Чи будемо ми нервувати? Нам слід поставитися до цього матчу як до будь-якого іншого. Ми звикли щотижня грати в АПЛ проти дуже сильних команд.

Мартінеллі? Він щось відчув у підколінному сухожиллі, і нам потрібно провести додаткові тести, щоб оцінити, чи є якісь серйозні пошкодження чи ні. Він не зіграє завтра, і я не можу сказати точно, чи встигне він відновитися до матчу з Тоттенхемом", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.

Матч Арсенал – ПСВ відбудеться в середу, 20 вересня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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