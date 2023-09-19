"Мы сражались за то, чтобы попасть сюда. Я несколько раз играл за Арсенал в Лиге чемпионов, и у меня остались прекрасные воспоминания о тех временах. Нам предстоит сыграть против хорошей команды, которая не проиграла ни одной игры в этом сезоне и выиграла большинство из них. ПСВ привык побеждать. Нас ждёт тяжелое испытание, я в этом уверен.

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Будем ли мы нервничать? Нам следует отнестись к этому матчу как к любому другому. Мы привыкли каждую неделю играть в АПЛ против очень сильных команд.

Мартинелли? Он что-то почувствовал в подколенном сухожилии, и нам нужно провести дополнительные тесты, чтобы оценить, есть ли какие-то серьезные повреждения или нет. Он не сыграет завтра, и я не могу сказать точно, успеет ли он восстановиться к матчу с Тоттенхэмом", – цитирует Артету официальный сайт Арсенала.

Матч Арсенал – ПСВ состоится в среду, 20 сентября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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