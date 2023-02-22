Ерлінг Холанд не вперше зустрінеться з наставником Лейпцига. Їхні шляхи перетиналися у Зальцбургу, коли норвежець працював під керівництвом Розе.

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"Раніше його тіло було іншим – зараз ти його бачиш, і він схожий на Тора. Але вже за кілька місяців у Зальцбурзі нам стало зрозуміло, наскільки це якісний гравець. Пам'ятаю, як він забив в одній грі за нас, а потім поїхав на чемпіонат світу U20 та забив 9 м'ячів. Гарний початок, а тепер він гравець світового рівня і виступає за одну із найкращих команд світу.

Думаю, його менталітет такий, що він божеволіє від бажання забивати, коли бачить таку можливість. Він старанно працює на команду і значно покращив технічну сторону своєї гри, став краще рухатися", – цитує Розе Goal.

Нагадаємо, що Лейпциг зіграє 22 лютого з Манчестер Сіті в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

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