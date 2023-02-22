Эрлинг Холанд не в первый раз встретится с наставником Лейпцига. Их пути пересекались в Зальцбурге, когда норвежец работал под руководством Розе.

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"Раньше его тело было другим – сейчас ты его видишь, и он похож на Тора. Но уже через несколько месяцев в Зальцбурге нам стало понятно, насколько это качественный игрок. Помню, как он забил в одной игре за нас, а потом уехал на чемпионат мира U20 и забил 9 мячей, хорошее начало, а теперь он игрок мирового уровня и выступает за одну из лучших команд мира.

Думаю, его менталитет таков, что он сходит с ума от желания забивать, когда видит такую возможность. Он усердно работает на команду и значительно улучшил техническую сторону своей игры, стал лучше двигаться», – цитирует Розе Goal.

Напомним, что Лейпциг сыграет 22 февраля с Манчестером Сити в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

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