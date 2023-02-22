Нападник німецького клубу Крістофер Нкунку може пропустити зустріч в Лізі чемпіонів проти Манчестер Сіті.

В минулому турі Бундесліги в матчі проти Вольфсбурга Нкунку вперше з'явився на полі після травми коліна, яку отримав під час чемпіонату світу. Наразі гравець Лейпцига ризикує пропустити матч проти Манчестер Сіті.

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"Крістофер Нкунку зміг завершити лише частину останнього тренування. Його м'язи відреагували під час тренування. Важливо почекати наступні 24 години, щоб побачити, як розвиватимуться проблеми", – повідомив німецький клуб у Twitter.

Нагадаємо, що Лейпциг зіграє в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті 22 лютого. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

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