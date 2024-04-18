Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував удар Бернарду Сілви з пенальті у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Реалом.

"Містяни" та "вершкові" вирішували долю путівки у півфінал найпрестижнішого турніру у серії після матчевих пенальті.

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Бернарду Сілва був гравцем Манчестер Сіті, який підійшов до позначки, щоб завдати удару по воротах Андрія Луніна. Українець взяв пенальті від португальця. Після гри Пеп Гвардіола пояснив, чому пробивав саме Сілва.

"Він сказав, що хоче пробити, а гравець він надійний. І який матч він провів!", – цитує наставника "містян" BBC.

Нагадаємо, що Реал зумів здобути перемогу над Манчестер Сіті й оформити вихід у півфінал. Команда Карло Анчелотті зіграє у наступній стадії з Баварією.

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