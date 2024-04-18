Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал удар Бернарду Силвы с пенальти в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с Реалом.

“Горожане” и “сливочные” решали судьбу путевки в полуфинал самого престижного турнира в серии после матчевых пенальти.

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Бернарду Силва был игроком Манчестер Сити, который подошел к отметке, чтобы нанести удар по воротам Андрея Лунина. Украинец взял пенальти от португальца. После игры Пеп Гвардиола объяснил, почему пробивал именно Силва.

"Он сказал, что хочет пробить, а игрок он надежный. И какой матч он провел!", – цитирует наставника "горожан" BBC.

Напомним, что Реал сумел одержать победу над Манчестер Сити и оформить выход в полуфинал. Команда Карло Анчелотти сыграет в следующей стадии с Баварией.

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