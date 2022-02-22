Вільяреал – Ювентус: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вільяреал в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА приймає Ювентус. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".
Успіх у Вільяреалі був надзвичайно важливим для Унаї Емері, адже після фіаско з ПСЖ й Арсеналом кар'єра ризикувала скотитись остаточно. У баска, на щастя, все склалося. В першому ж сезоні він виграв Лігу Європи (вже вчетверте), а у наступному вивів "жовту субмарину" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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А група, між іншим, була однією з найскладніших на турнірі – в суперники потрапили Манчестер Юнайтед, Аталанта та Янг Бойз. Стартувавши з нічиєї у Бергамо та прикрої поразки від МЮ (Роналду забив переможний на 5-й компенсованій хвилині), Вільяреал двічі переграв швейцарців і перестріляв Аталанту в битві за друге місце (3:2). Посівши друге місце, левантійці прорвалися у плей-офф ЛЧ вперше за 13 років.
Унаї Емері повернув статус успішного завойовника єврокубків зі скромними командами. У чемпіонаті його результати не вражають (сьома позиція в попередньому сезоні, шоста прямо зараз), хоча в останніх чотирьох матчах "жовта субмарина" набрала 10 очок. Втім, Вільяреал і тут зберігає здатність створювати шалені проблеми лідерам – "підводники" двічі відібрали очки у Реала й розписали дві бойових нічиї з Атлетіко, в обох матчах били Бетіс і здолали Реал Сосьєдад.
Команда Унаї Емері зберегла властивість перемикатися з одного режиму на інший прямо по ходу матчу. Вільяреал вміє бути прагматичним автобусом, але також вміє розривати в позиційних атаках. Колектив дуже гнучкий у тактичному плані. Але чи вистачить цього для проходу в чвертьфінал крізь заслін Ювентуса?
Роки з три тому відповідь на це питання здавалася очевидною. Яким би не був Вільяреал, але це – явний середняк. Проблема туринців полягає в тому, що у поточному сезоні Ювентус важко назвати топовим колективом. Так, у семи останніх турах Серії А "Стара Синьйора" трималася у топ-4, але це стало можливим лишень завдяки постійним невдачам Аталанти. До речі, переграти її в особистій зустрічі два тижні тому Юве не зміг, врятувавшись від поразки у компенсований час.
Крім того, туринці на днях розписали нічию з Торіно, а протягом 2022 року підопічні Массімо Аллегрі розділили очки з Міланом (не завдавши жодного удару в площину) та Наполі, програли Інтеру в Суперкубку й на останніх хвилинах вирвали кубкову перемогу над Сассуоло. Навіть матчі проти аутсайдерів з переконливими рахунками по грі виглядають занадто рівними, як для такого колективу. Критика тренерського штабу лунає з усіх боків. З таким футболом переграти Вільяреал буде дуже складно.
Тим не менш, при всіх своїх проблемах, Ювентус виживає й розвивається. Туринці не програють у 12 матчах чемпіонату поспіль, а почасти влаштовують феєричні перформанси – як от проти Роми, коли за 7 хвилин туринці перетворили 1:3 в 4:3. В атаці з'явився Влаховіч, у центрі поля – Закарія, а Массімо Аллегрі вдається якісно впливати на гру через заміни. Звісно, проблем вистачає, що і виливається в осічки, однак "Стара Синьйора" вже не виглядає солодким пиріжечком – у неї знову відчутний клас і запас міцності.
Кадрова ситуація
У Ювентуса дуже серйозні втрати. К'єза місяць тому порвав хрести й вилетів до кінця сезону, К'єлліні травмував гомілку й пропустить кілька тижнів, а Ругані та Дибала отримали травми лівого стегна. Ця четвірка точно не зіграє. Крім того, під питанням залишається участь Бонуччі та Бернардескі.
Вільяреал також не обійшовся без проблем. Піно відбуватиме дискваліфікацію, а Жерар Морено і Коклен не зможуть зіграти через травму. Також під великим сумнівом вихід Ло Чельсо та Капу.
Орієнтовні склади на матч Вільяреал – Ювентус
Вільяреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Торрес, Педраса – Парехо, Трігерос – Данджума, Чуквуезе, А. Морено – Діа
Ювентус: Щенсни – Де Шільйо, Даніло, Де Лігт, Алекс Сандро – Куадрадо, Локателлі, Закарія, Рабйо – Влаховіч, Мората
Прогноз "Футбол 24" – 1:1
Великої кількості голів у поєдинку на "Сераміці" очікувати не варто. Обидві команди зазнали відчутних кадрових втрат, у Юве проблеми в атаці, а Вільяреал слабший в принципі. При цьому Унаї Емері та Массімо Аллегрі відзначаються прагматизмом – хоча по ходу матчу вони можуть кардинально змінити тактику.
Ювентус не програє в 12-ти матчах, а сьогодні нічия цілком влаштує туринців. Відстояти потрібний результат для італійців – не проблема. Поставимо саме на "мирову".