Емері зізнався, що мріяв стати арбітром – переможець Ліги Європи обрав найкращого суддю сучасності
Головний тренер Вільяреала Унаї Емері міг обрати дещо іншу професію на зорі своєї кар'єри.
"Я думав про те, щоб стати суддею. Був такий час, тому що футбол і був моїм життям. Зрештою, я почав тренувати і відмовився від цієї ідеї.
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Для мене VAR дуже важливий. Здебільшого я підтримую VAR. Я думаю, що він дуже допомагає суддям, які також є людьми. Тепер стало менше помилок. До речі, найкращий рефері – Матеу Лаос. Він сучасний суддя", – наводить слова Емері Marca.
Додамо, що іспанський фахівець 4 рази вигравав Лігу Європи (рекорд турніру), а також ставав чемпіоном Франції з ПСЖ.
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