"Я думав про те, щоб стати суддею. Був такий час, тому що футбол і був моїм життям. Зрештою, я почав тренувати і відмовився від цієї ідеї.

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Для мене VAR дуже важливий. Здебільшого я підтримую VAR. Я думаю, що він дуже допомагає суддям, які також є людьми. Тепер стало менше помилок. До речі, найкращий рефері – Матеу Лаос. Він сучасний суддя", – наводить слова Емері Marca.

Додамо, що іспанський фахівець 4 рази вигравав Лігу Європи (рекорд турніру), а також ставав чемпіоном Франції з ПСЖ.

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