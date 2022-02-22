Успех в Вильярреале был чрезвычайно важен для Уная Эмери, ведь после фиаско с ПСЖ и Арсеналом карьера рисковала скатиться окончательно. У баска, к счастью, все сложилось. В первом же сезоне он выиграл Лигу Европы (уже в четвертый раз), а в следующем вывел "желтую субмарину" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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А группа-то была одной из самых сложных на турнире – в соперники попали Манчестер Юнайтед, Аталанта и Янг Бойз. Стартовав с ничьей в Бергамо и досадного поражения от МЮ (Роналду забил победный гол на 5-й компенсированной минуте), Вильярреал дважды обыграл швейцарцев и перестрелял Аталанту в битве за второе место (3:2). Заняв второе место, левантийцы прорвались в плей-офф ЛЧ впервые за 13 лет.

Унаи Эмери вернул статус успешного завоевателя еврокубков со скромными командами. В чемпионате его результаты не впечатляют (седьмая позиция в предыдущем сезоне, шестая прямо сейчас), хотя в последних четырех матчах "желтая субмарина" набрала 10 очков. Впрочем, Вильярреал и здесь сохраняет способность создавать безумные проблемы лидерам – "подводники" дважды отобрали очки у Реала и расписали две боевые ничьи с Атлетико, в обоих матчах били Бетис и одолели Реал Сосьедад.

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Команда Унаи Эмери сохранила свойство переключаться с одного режима на другой прямо по ходу матча. Вильярреал умеет быть прагматичным автобусом, но также умеет и разрывать в позиционных атаках. Коллектив очень гибок в тактическом плане. Но хватит ли этого для прохода в четвертьфинал через заслон Ювентуса?

Года три назад ответ на этот вопрос казался очевидным. Каким бы ни был Вильярреал, но это – явный середняк. Проблема туринцев состоит в том, что в текущем сезоне Ювентус затруднительно назвать топовым коллективом. Да, в семи последних турах Серии А "Старая Синьора" держалась в топ-4, но это стало возможным только благодаря постоянным неудачам Аталанты. Кстати, обыграть ее в личной встрече две недели назад Юве не смог, спасшись от поражения в компенсированное время.

Кроме того, туринцы на днях расписали ничью с Торино, а в течение 2022 года подопечные Массимо Аллегри разделили очки с Миланом (не нанеся ни одного удара в створ) и Наполи, проиграли Интеру в Суперкубке и на последних минутах вырвали кубковую победу над Сассуло. Даже матчи против аутсайдеров с убедительными счетами по игре выглядят слишком равными как для такого коллектива. Критика тренерского штаба раздается со всех сторон. С таким футболом обыграть Вильярреал будет очень сложно.

Тем не менее, при всех своих проблемах Ювентус выживает и развивается. Туринцы не проигрывают в 12 матчах чемпионата подряд, а отчасти устраивают феерические перформансы – как, например, против Ромы, когда за 7 минут туринцы превратили 1:3 в 4:3. В атаке появился Влахович, в центре поля – Закария, а Массимо Аллегри удается качественно воздействовать на игру заменами. Конечно, проблем хватает, что и выливается в осечки, однако "Старая Синьора" уже не выглядит сладким пирожком – у нее снова ощутимый класс и запас прочности.

Кадровая ситуация

У Ювентуса очень серьезные потери. Кьеза месяц назад порвал кресты и вылетел до конца сезона, Кьеллини травмировал голень и пропустит несколько недель, а Ругани и Дибала получили травмы левого бедра. Эта четверка точно не сыграет. Кроме того, под вопросом остается участие Бонуччи и Бернардески.

Вильярреал тоже не обошелся без проблем. Пино будет отбывать дисквалификацию, а Жерар Морено и Коклен не смогут сыграть из-за травмы. Также под большим сомнением выход Ло Чельсо и Капу.

Ориентировочные составы на матч Вильярреал – Ювентус

Вильярреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса – Парехо, Тригерос – Данджума, Чуквуезе, А. Морено – Диа

Ювентус: Щенсны – Де Шильо, Данило, Де Лигт, Алекс Сандро – Куадрадо, Локателли, Закария, Рабьо – Влахович, Мората

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Большого количества голов в поединке на "Серамике" ждать не стоит. Обе команды понесли ощутимые кадровые потери, у Юве проблемы в атаке, а Вильярреал слабее в принципе. При этом Унаи Эмери и Массимо Аллегри отличаются прагматизмом – хотя по ходу матча они могут кардинально изменить тактику.

Ювентус не проигрывает в 12-ти матчах, а сегодня ничья полностью устроит туринцев. Отстоять нужный результат для итальянцев – не проблема. Поставим именно на "мировую".

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