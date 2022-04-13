"Жовта субмарина" не залишила без уваги традиційну рубрику Баварії у соцмережах перед домашніми поєдинками.

Баварія у своєму твіттері провів традиційний прогноз для уболівальників – необхідно зробити скріншот рахунку, який і стане варіантом результату майбутнього поєдинку.

Вільяреал емоційно відсвяткував сенсаційну перемогу в протистоянні з Баварією – танці на столі та шафі

Мюнхенці опублікували прогноз одного з уболівальників з рахунком 9:3, підписавши його: "Ми б залишили його так". Після поєдинку Вільяреал відповів: "Ви впевнені?"

Нагадаємо, іспанці примудрились розписати нічию на Альянц-Арені з Баварією (1:1) та здобули путівку до півфіналу Ліги чемпіонів. Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою Вільяреала.

Вільяреал сенсаційно вийшов у півфінал Ліги чемпіонів – Баварія вилетіла, пропустивши фатальний гол на останніх хвилинах