Баварія все одно була фаворитом попри поразку в першій грі

Тиждень тому Вільяреал мінімально переграв мюнхенців, які мали бути щасливими, що пропустили тільки один гол. Команда Юліана Нагельсманна провалила перший матч, але все одно вважалася явним фаворитом за путівку в півфінал. Абсолютно всі букмекери бачили переможцем дуелі саме німецький колектив.

На боці Баварії було абсолютно все – клас, статус, досвід більшості гравців, але Вільяреал вже привчив до сенсацій у поточній ЛЧ. Команда Унаї Емері подолала груповий турнір, залишивши позаду Аталанту, а в 1/8 фіналу шокувала Ювентус, який вдома зазнав розгрому від "субмарини" з рахунком 3:0.

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Якщо для Вільяреала це був лише третій чвертьфінал в історії, то Баварія грала на цій стадії ЛЧ вже вдвадцяте. "Субмарина" тільки раз дісталася півфіналу, тоді як мюнхенці мають у клубному музеї 6 завойованих кубків. Фаворит був очевидним, однак команді Унаї Емері не звикати закривати роти скептикам.

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Юліан Нагельсманн виставив ультраатакувальний склад – тріо центрбеків і Сане з Команом в ролі латералів. Господарі розраховували на швидкий гол, але у першій половині гри так і не забили. Баварія прогнозовано затисла Вільяреал на його половині поля і більше володіла м'ячем, проте Рульї вступав у гру хіба що на виходах. Найгострішим моментом у першому таймі був удар Мусіали головою в руки Рульї. Це був єдиний удар у площину воріт на дві команди.

Виділявся Лерой Сане, який кілька разів загострював ситуацію на правому фланзі атаки Баварії. Рульї у стрибку перервав один із прострілів Лероя, а Мюллєр після пасу німецького вінгера заліз у офсайд. На протилежному фланзі Коман був не настільки активним, а Лєвандовскі ніяк не міг вибратися з-під опіки Альбіоля і Пау Торреса.

У Вільяреала можна згадати неточний удар Морено та нереалізований вихід Данджуми, хоча там був офсайд. Було ще кілька перспективних контратак, але ударами вони не завершилися. План Емері працював – гості грали дуже щільно, не даючи мюнхенцям вільних зон. Перший тайм завершився нульями на табло – Вільяреал повністю заслужив цей результат, який виводив іспанську команду в півфінал.

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Другий тайм Баварія розпочала гіперактивно – з роздягальні вийшла зовсім інша команда. Знову вчасний пас від Сане на Мусіалу, який хотів п'ятою скинути під удар, але Рульї розгадав цей задум і перервав пас. Пау Торрес самовіддано підставив голову під постріл Сане зі штрафного. Знову Лерой створив момент – прибрав на замасі та віддав на Упамекано. Француз пробив вище метрів з 10-ти. Таких моментів не було за весь перший тайм – дуже активний старт другої половини від Баварії. Це все за якихось 5 хвилин.

Тиск господарів таки втілився в гол – Вільяреал не встояв. Невдалий вихід гостей з оборони завершився перехопленням у центрі поля і пасом на Мюллєра. Томас віддав на хід Лєвандовскі, а той пробив ідеально – поміж ніг Торресу і точно в нижній кут. М'яч від стійки влетів у ворота. На 52-й хвилині рахунок за сумою двох матчів став рівним.

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Після забитого гола команда Нагельсманна дещо збавила оберти, але могла забивати вдруге,. Втім, низка ударів мюнхенців мети не досягли. Найнебезпечнішим із них був удар Комана, який з-за меж штрафного трохи не влучив у ближню дев'ятку. Вільяреал про атаку геть забув – таке враження, що межею мрій команди Емері був екстра-тайм.

Але на 88-й хвилині Альянц Арена замовкла. Рідкісна контратака Вільяреала завершилася влучним ударом Чуквуезе після пасу Морено. Часу перевести гру в екстра-тайм у Баварії майже не було.

1:1 – Вільяреал творить чергову сенсацію в ЛЧ, слідом за Ювентусом вибивши і Баварію. "Жовта субмарина" вдруге у своїй історії зіграє у півфіналі ЛЧ. Суперником підопічних Унаї Емері стане переможець пари Ліверпуль – Бенфіка. Баварія ж у другому сезоні поспіль вилетіла з ЛЧ на стадії чвертьфіналу.

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