Вильяреал остроумно подколол Баварию после выхода в 1/2 финала ЛЧ – мюнхенцы прогнозировали космический погром
"Желтая субмарина" не обошла вниманием традиционную рубрику Баварии в соцсетях перед домашними поединками.
Бавария в своем твиттере провел традиционный прогноз для болельщиков – необходимо сделать скриншот счета, который и станет вариантом исхода предстоящего поединка.
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Мюнхенцы опубликовали прогноз одного из болельщиков со счетом 9:3, подписав его: "Мы бы оставили его так". После поединка Вильяреал ответил: "Вы уверены?"
Напомним, испанцы умудрились расписать ничью на Альянц-Арене с Баварией (1:1) и завоевали путевку в полуфинал Лиги чемпионов. Первый поединок завершился минимальной победой Вильярреала.
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