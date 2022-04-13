"Желтая субмарина" не обошла вниманием традиционную рубрику Баварии в соцсетях перед домашними поединками.

Бавария в своем твиттере провел традиционный прогноз для болельщиков – необходимо сделать скриншот счета, который и станет вариантом исхода предстоящего поединка.

Вильярреал эмоционально отметил сенсационную победу в противостоянии с Баварией – танцы на столе и шкафу

Мюнхенцы опубликовали прогноз одного из болельщиков со счетом 9:3, подписав его: "Мы бы оставили его так". После поединка Вильяреал ответил: "Вы уверены?"

Напомним, испанцы умудрились расписать ничью на Альянц-Арене с Баварией (1:1) и завоевали путевку в полуфинал Лиги чемпионов. Первый поединок завершился минимальной победой Вильярреала.

Вильярреал сенсационно вышел в полуфинал Лиги чемпионов – Бавария вылетела, пропустив роковой гол на последних минутах