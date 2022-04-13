Гравці "жовтої субмарини" не стримували емоцій від виходу до півфіналу Ліги чемпіонів за результатом протистояння з Баварією.

У роздягальні Вільяреала відбувся справжній карнавал з нагоди сенсаційного виходу в півфінал Ліги чемпіонів.

Баварія несподівано вилетіла з Ліги чемпіонів: відео голів та огляд матчу проти Вільяреала

Основна частина гравців стрибала навколо стола в центрі кімнати, на якому витанцьовував Етьєн Капу. Не обійшлось і без своєрідного "діджея", який задавав ритм. Слід виділити Джованні Ло Чельсо, який примудрився залізти на шафку, де і святкував перемогу.

Нагадаємо, Вільяреал втримав нічию в матчі з Баварією (1:1), Чуквуезе забив рятівний гол на 88 хвилині та подарував головну сенсацію Ліги чемпіонів.

Вільяреал сенсаційно вийшов у півфінал Ліги чемпіонів – Баварія вилетіла, пропустивши фатальний гол на останніх хвилинах