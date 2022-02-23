"Грубо помилилися при пропущеному голі. Чудово знали, що робитиме суперник, але все одно дали йому забити. Втім, загалом команда провела добрий матч. Також припустилися низки помилок в атаці, потрапляючи в офсайди під час хороших контратак. Загалом я задоволений грою команди.

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Влаховіч провів дуже хороший матч. Протистояти такому захиснику, як Альбіоль, завжди непросто. Це матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Вільярреал має досвід, техніку, вони в хорошій формі. Тому ми й подумати не могли, що приїдемо сюди та виграємо з рахунком 3:0. Ми маємо йти планомірно, крок за кроком.

Наш пресинг у другому таймі був дещо недостатнім, і Вільяреал змусив нас за це заплатити. Іронія в тому, що ми пропустили у той момент, коли, здавалося, стали комфортно контролювати гру. Потім у нас виникли складнощі, коли ми втомилися. Пропущений гол був просто неймовірним у тому плані, що навіть Вільяреал не міг повірити, що за подарунок ми йому зробили.

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Ніщо не вирішено, але я впевнений у своїй команді, тому що в нас до складу повернеться низка важливих футболістів. На жаль, ми намагалися зіграти дуже гарно, а потім втратили рішучість. Я хотів би бачити Ювентус, який перемагає, але грає менш красиво. Це справа смаку", – цитує Аллегрі офіційний сайт УЄФА.