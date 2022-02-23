"Грубо ошиблись при пропущенном голе. Прекрасно знали, что будет делать соперник, но все равно дали ему забить. Впрочем, в целом команда провела хороший матч. Также допустили ряд ошибок в атаке, попадая в офсайды во время хороших контратак. В общем, я доволен игрой команды.

Супердебют Влаховича в видеообзоре матча Вильярреал – Ювентус – 1:1

Влахович провел очень хороший матч. Противостоять такому защитнику, как Альбиоль, всегда непросто. Это матч 1/8 финала Лиги чемпионов. У Вильярреала есть опыт, техника, они в хорошей форме. Потому мы и подумать не могли, что приедем сюда и выиграем со счетом 3:0. Мы должны идти планомерно, шаг за шагом.

Наш прессинг во втором тайме был несколько недостаточным, и Вильярреал заставил нас за это заплатить. Ирония в том, что мы пропустили в тот момент, когда, казалось, стали комфортно контролировать игру. Потом у нас возникли сложности, когда мы устали. Пропущенный гол был просто невероятным в том плане, что даже Вильярреал не мог поверить, что за подарок мы ему сделали.

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Ничто не решено, но я уверен в своей команде, потому что у нас в состав вернется ряд важных футболистов. К сожалению, мы пытались сыграть очень хорошо, а затем утратили решительность. Я хотел бы видеть Ювентус, побеждающий, но играющий менее красиво. Это дело вкуса", – цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.