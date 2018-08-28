toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - АЯКС ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АНДРІЙ ЛУНІН

Віктор Циганков – "новий бос Динамо", за якого вже дають під 20 мільйонів і говорять в Європі

20:44 2440 Читать на русском
Віктор Циганков – "новий бос Динамо", за якого вже дають під 20 мільйонів і говорять в Європі
Віктор Циганков – велика надія Динамо / фото Інстаграм
Тарас Котів Тарас Котів

Ця людина готова помирати за успіхи Динамо в Лізі чемпіонів. Віктор Циганков – таких гравців у Києві завжди цінували.

Французька, англійська та італійська преса говорять про нього. Рідко таке почуєш у контексту молодого українського футболіста (хоча Андрій Лунін посперечається). Напередодні вирішального матчу за право грати в Лізі чемпіонів Динамо – Аякс він став героєм видання FootMercato. "Новий бос Динамо", – так його величає французький портал. В осиротілому після відходу Андрія Ярмоленка клубі з'явився новий лідер, який тягне на собі гру. Правий вінгер не чекав, поки йому з неба щось впаде, а працював над собою і швидко змужнів. Нині це незамінний елемент у тактичних побудовах Олександра Хацкевича. Чи не головна та остання надія на камбек у протистоянні з Аяксом. Гравець, готовий жертвувати собою.

Циганков: Помремо, щоб досягти позитивного результату з Аяксом

Динамо за роки незалежності випустило найбільше креативних гравців для збірної України. У Європі всі знають Андрія Шевченка, Сергія Реброва, Артема Мілевського, Андрія Ярмоленка. Останній забив 137 голів і віддав 90 гольових передач за київський клуб, після чого пішов підкорювати Європу. Неоднозначні виступи за Борусію Дортмунд привели в АПЛ – у лави середняка, який має амбіції і фінанси бути серед лідерів. Динамо знайшло заміну Ярмоленку досить швидко і у своїх рядах.

Уже в сезоні 2016/17 Циганков оформив 5+6 за системою гол плюс пас у 29 зіграних матчах. Європа почала активно приглядатись до 18-річного таланта, який вдало засвітився в Лізі чемпіонів. Уродженець ізраїльського міста Нагарія показав себе одним з тих небанальних творців гри, які вражають вболівальників швидкістю, дриблінгом і технікою. Циганков поки не зміг привести Динамо до титулу чемпіонів України, але за свій другий сезон в основі назбирав щедрий врожай: 17 голів, 14 асистів, 40 матчів.

Йому досі тільки 20 років, але перед ним сезон зрілості. Це така собі українська відповідь усім цим аяксам, які своїх талантів розкручують у зовсім юному віці, щоб продати за солідні гроші ще молодим. Уже зараз Рома, якщо вірити авторитетній La Gazzetta dello Sport, готова платити за Віктора 17 мільйонів євро. Зараз або в короткостроковій перспективі європейські ЗМІ очікують прибуття в топ-чемпіонат нашого таланта, за яким навіть УЄФА радить постежити.

Утім сам Циганков уже не вперше робить вибір на користь Динамо. Колись він приїхав у Шахтар і йому дуже не сподобалась атмосфера в донецькій команді. Серцем відчув, що київський клуб – це його. Нині він хоче продовжувати рости в динамівській системі. Уже тепер це 20-річний капітан (і знову паралелі з Аяксом, в якого капітанить 19-річний Де Лігт). Саме він віддав вирішальний гольовий пас на Вербіча в матчі проти Шахтаря, який зробив Динамо тіньовим лідером УПЛ. Відіграв 4 матчі за національну збірну України, хоча міг би ще за молодіжну бігати.

А ще Віктор є №1 у складі киян за очікуваними голами та асистами (5,21). Далі з великим відставанням йдуть Бєсєдін (3,69) та Вербіч (3,24). Циганков напрацював на цілком можливі 2.38 гола і 2,83 гольового пасу, а реалізував 2+3. Не Назарій Русин, в якого 4 удари (всі у площину), 3 голи з очікуваннями в 1,51, але теж вражає.

"Його рівень постійно зростає. Уже капітан, і це багато що говорить. Віктору вдається майже все. Забити, віддати, але також відпрацювати в обороні. Кожен у нашій країні сподівається, що він зможе піти стопами таких великих українських футболістів, як Андрій Шевченко. Це може статися незабаром, хоча він і не сяяв поки у збірній. Останнім часом йому заважали травми", – так для нідерландського телеканалу описав Циганкова коментатор каналів "Футбол" Віктор Вацко.

У деяких матчах Ліги Європи та Ліги чемпіонів лідер Динамо проявив себе безцінним виконавцем. Проти Аякса він головний фактор можливого успіху. Тим паче, що в Аякса не зіграє основний лівий захисник Ніколас Тальяфіко. Циганков недавно жорстко відповів усім критикам, які говорили про якусь там його кризу. Перед грою в ЛЧ навіть зачіску змінив на брутальнішу. Нехай позитивна агресія відіб'ється гольовими діями. Динамо це зараз потрібно, як ніколи.

Циганков став одним з найкращих у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ: британське видання відзначило українця

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
до матчу
2
хв
Аякс
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо - Аякс Ліга чемпіонів Динамо Динамо Головне Тарас Котів Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Назарій Русин Назарій Русин Статті Віктор Циганков Віктор Циганков Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
хв
Динамо
22:00
Аякс
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук