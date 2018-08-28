Віктор Циганков – "новий бос Динамо", за якого вже дають під 20 мільйонів і говорять в Європі

Ця людина готова помирати за успіхи Динамо в Лізі чемпіонів. Віктор Циганков – таких гравців у Києві завжди цінували.

Французька, англійська та італійська преса говорять про нього. Рідко таке почуєш у контексту молодого українського футболіста (хоча Андрій Лунін посперечається). Напередодні вирішального матчу за право грати в Лізі чемпіонів Динамо – Аякс він став героєм видання FootMercato. "Новий бос Динамо", – так його величає французький портал. В осиротілому після відходу Андрія Ярмоленка клубі з'явився новий лідер, який тягне на собі гру. Правий вінгер не чекав, поки йому з неба щось впаде, а працював над собою і швидко змужнів. Нині це незамінний елемент у тактичних побудовах Олександра Хацкевича. Чи не головна та остання надія на камбек у протистоянні з Аяксом. Гравець, готовий жертвувати собою.

Циганков: Помремо, щоб досягти позитивного результату з Аяксом

Динамо за роки незалежності випустило найбільше креативних гравців для збірної України. У Європі всі знають Андрія Шевченка, Сергія Реброва, Артема Мілевського, Андрія Ярмоленка. Останній забив 137 голів і віддав 90 гольових передач за київський клуб, після чого пішов підкорювати Європу. Неоднозначні виступи за Борусію Дортмунд привели в АПЛ – у лави середняка, який має амбіції і фінанси бути серед лідерів. Динамо знайшло заміну Ярмоленку досить швидко і у своїх рядах.

Уже в сезоні 2016/17 Циганков оформив 5+6 за системою гол плюс пас у 29 зіграних матчах. Європа почала активно приглядатись до 18-річного таланта, який вдало засвітився в Лізі чемпіонів. Уродженець ізраїльського міста Нагарія показав себе одним з тих небанальних творців гри, які вражають вболівальників швидкістю, дриблінгом і технікою. Циганков поки не зміг привести Динамо до титулу чемпіонів України, але за свій другий сезон в основі назбирав щедрий врожай: 17 голів, 14 асистів, 40 матчів.

Йому досі тільки 20 років, але перед ним сезон зрілості. Це така собі українська відповідь усім цим аяксам, які своїх талантів розкручують у зовсім юному віці, щоб продати за солідні гроші ще молодим. Уже зараз Рома, якщо вірити авторитетній La Gazzetta dello Sport, готова платити за Віктора 17 мільйонів євро. Зараз або в короткостроковій перспективі європейські ЗМІ очікують прибуття в топ-чемпіонат нашого таланта, за яким навіть УЄФА радить постежити.

Утім сам Циганков уже не вперше робить вибір на користь Динамо. Колись він приїхав у Шахтар і йому дуже не сподобалась атмосфера в донецькій команді. Серцем відчув, що київський клуб – це його. Нині він хоче продовжувати рости в динамівській системі. Уже тепер це 20-річний капітан (і знову паралелі з Аяксом, в якого капітанить 19-річний Де Лігт). Саме він віддав вирішальний гольовий пас на Вербіча в матчі проти Шахтаря, який зробив Динамо тіньовим лідером УПЛ. Відіграв 4 матчі за національну збірну України, хоча міг би ще за молодіжну бігати.

А ще Віктор є №1 у складі киян за очікуваними голами та асистами (5,21). Далі з великим відставанням йдуть Бєсєдін (3,69) та Вербіч (3,24). Циганков напрацював на цілком можливі 2.38 гола і 2,83 гольового пасу, а реалізував 2+3. Не Назарій Русин, в якого 4 удари (всі у площину), 3 голи з очікуваннями в 1,51, але теж вражає.

"Його рівень постійно зростає. Уже капітан, і це багато що говорить. Віктору вдається майже все. Забити, віддати, але також відпрацювати в обороні. Кожен у нашій країні сподівається, що він зможе піти стопами таких великих українських футболістів, як Андрій Шевченко. Це може статися незабаром, хоча він і не сяяв поки у збірній. Останнім часом йому заважали травми", – так для нідерландського телеканалу описав Циганкова коментатор каналів "Футбол" Віктор Вацко.

У деяких матчах Ліги Європи та Ліги чемпіонів лідер Динамо проявив себе безцінним виконавцем. Проти Аякса він головний фактор можливого успіху. Тим паче, що в Аякса не зіграє основний лівий захисник Ніколас Тальяфіко. Циганков недавно жорстко відповів усім критикам, які говорили про якусь там його кризу. Перед грою в ЛЧ навіть зачіску змінив на брутальнішу. Нехай позитивна агресія відіб'ється гольовими діями. Динамо це зараз потрібно, як ніколи.

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