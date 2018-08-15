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Циганков став одним з найкращих у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ: британське видання відзначило українця

15:11 829 Читать на русском
Циганков став одним з найкращих у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ: британське видання відзначило українця
Циганков у матчі проти Славії / фото: ФК Динамо

Авторитетне видання Squawka склало список гравців та команд, які відзначились або провалили 3-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Циганков взяв участь в обох голах у ворота Славії чим допоміг своїй команді вийти в плей-офф Ліги чемпіонів.

Першу гольову передачу півзахисника Динамо, після блискуче виконаного штрафного удару, у гол перетворив Беньямін Вербіч. Голкіперу залишилось лише спостерігати за польотом м'яча.

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У другому моменті Віктор продемонстрував, що вміє знаходити партнерів розрізними передачами, коли вивів Артема Бєсєдіна на ударну позицію", – зазначає Squawka.

Серед невдах прогнозовано опинився колишній нападник Шахтаря Луїс Адріано, який вчора зі своїм Спартаком вилетів із турніру від ПАОКа Євгена Хачеріді. Бразилець вже 33-й хвилині отримав червону карту.

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