Революційний план УЄФА виявився фейком – кваліфікації українських клубів у Лігу чемпіонів нічого не загрожує

УЄФА спростував інформацію про можливе скорочення кваліфікації єврокубків в новому сезоні.

"УЄФА ніколи не розглядав можливість позбавлення переможців чемпіонатів країн їхнього природного права намагатися вийти в груповий етап Ліги чемпіонів завдяки результатам на полі.

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УЄФА наразі стежить за розвитком ситуації та будь-яким потенційним впливом на формат відбіркових турів для клубних змагань наступного сезону. На сьогоднішній день ніяких конкретних варіантів щодо формату кваліфікації для єврокубків не розроблено", – цитує повідомлення прес-служби УЄФА Football Paradise.

Нагадаємо, розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону-2019/20 були призупинені в березні через пандемію коронавірусу. У Лізі чемпіонів визначилися чотири чвертьфіналісти, а в Лізі Європи розіграш був припинений на стадії 1/8 фіналу.

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