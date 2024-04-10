"Я думаю, що ми дуже добре почали гру, домінували, грали на половині поля суперника, ми створили певний імпульс, забили перший гол, а потім настав критичний момент матчу, Бен Вайт опинився перед Нойером, щоб зробити рахунок 2:0, і ми повинні були покласти м'яч у сітку воріт, і це стає іншим моментом, і тоді в Лізі чемпіонів ви не можете нічого дати супернику.

Привіт від Кейна у відеоогляді матчу Арсенал – Баварія – 2:2

Сьогодні ми пропустили два м'ячі, і коли ти потрапляєш у таку ситуацію, тебе обов'язково покарають. У цьому змаганні дуже мало простору, дуже важко проникнути до суперника і створити великі якісні моменти, але я думаю, що команда продемонструвала велику холоднокровність, особливо після 2:1.

Заміни мали величезний вплив. Зінченка ми випустили одразу в перерві, щоб змінити кілька речей, а потім Троссарда та Жезуса, і Парті, оскільки гра стала трохи хаотично. Думаю, що виходи на заміну мали позитивний вплив, і те, як вони вийшли на поле, мова тіла, ставлення, ініціатива. Це відобразилося на команді.

Ми зробили кілька помилок сьогодні, і наступного разу їх буде менше, і добре, що це сталося сьогодні, але вчімось на цьому, підтримуймо тих гравців, які були неймовірними, і це частина футболу. Я дуже пишаюся, зараз я відчуваю віру в те, що ми поїдемо до Мюнхена і матимемо шанс виграти. Ми будемо кращими в певних сферах, і саме так ми будемо до цього готуватися", – цитує Артету офіційний сайт "канонірів".

Нагадаємо, що матч-відповідь між Баварією та Арсеналом відбудеться у середу, 17 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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