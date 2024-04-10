"Я думаю, что мы очень хорошо начали игру, доминировали, играли на половине поля соперника, мы создали определенный импульс, забили первый гол, а потом наступил критический момент матча, Бен Уайт оказался перед Нойером, чтобы сделать счет 2:0, и мы должны были положить мяч в сетку ворот, и это становится другим моментом, и тогда в Лиге чемпионов вы не можете ничего дать сопернику.

Привет от Кейна в видеообзоре матча Арсенал – Бавария – 2:2

Сегодня мы пропустили два мяча, и когда ты попадаешь в такую ситуацию, тебя обязательно накажут. В этом соревновании очень мало пространства, очень тяжело проникнуть к сопернику и создать большие качественные моменты, но я думаю, что команда продемонстрировала большое хладнокровие, особенно после 2:1.

Замены имели огромное влияние. Зинченко мы выпустили сразу в перерыве, чтобы изменить несколько вещей, а потом Троссарда и Жезуса, и Парти, поскольку игра стала немного хаотичной. Думаю, что выходы на замену имели положительное влияние, и то, как они вышли на поле, язык тела, отношение, инициатива. Это отразилось на команде.

Мы сделали несколько ошибок сегодня, и в следующий раз их будет меньше, и хорошо, что это произошло сегодня, но давайте учиться на этом, поддерживать тех игроков, которые были невероятными, и это часть футбола. Я очень горжусь, сейчас я чувствую веру в то, что мы поедем в Мюнхен и будем иметь шанс выиграть. Мы будем лучшими в определенных сферах, и именно так мы будем к этому готовиться", – цитирует Артету официальный сайт "канониров".

Напомним, что ответный матч между Баварией и Арсеналом состоится в среду, 17 апреля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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