Взимку 23-річний вінгер перебрався з Англії в Німеччину, оскільки Ерік Тен Хаг відсторонив його від команди. Оренда Джейдона Санчо розрахована до кінця поточного сезону.

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Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, нападник відчуває довіру від тренерського штабу Борусії Д і почувається щасливим. Німецький клуб готовий запропонувати Манчестер Юнайтед за Санчо близько 35 мільйонів євро, щоб оформити повноцінний трансфер.

Зазначається, що Джейдон не проти залишитися у складі "бджіл". Єдине, що може вплинути на рішення гравця, зміна тренерського штабу в Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що Санчо у поточному сезоні відіграв за Борусію Д у 10 матчах у всіх турнірах. В активі нападника два голи та дві результативні передачі.

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