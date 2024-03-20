Зимой 23-летний вингер перебрался из Англии в Германию, поскольку Эрик Тен Хаг отстранил его от команды. Аренда Джейдона Санчо рассчитана до конца текущего сезона.

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Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, нападающий чувствует доверие от тренерского штаба Боруссии Д и чувствует себя счастливым. Немецкий клуб готов предложить Манчестер Юнайтед за Санчо около 35 миллионов евро, чтобы оформить полноценный трансфер.

Отмечается, что Джейдон не против остаться в составе "пчел". Единственное, что может повлиять на решение игрока, смена тренерского штаба в Манчестер Юнайтед.

Напомним, что Санчо в текущем сезоне отыграл за Боруссию Д в 10 матчах во всех турнирах. В активе нападающего два гола и две результативные передачи.

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