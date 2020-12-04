Захід, мета якого – висвітлення найцікавіших тем українського футболу, знову збере разом відомих футбольних експертів та функціонерів. Цього разу, щоб підбити підсумки футбольного року, а також поділитися думками щодо результатів жеребкування відбору чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Як національна команда дотримувалася протоколу УЄФА "Повернення до гри" під час листопадового збору в умовах пандемії COVID-19? Чого не вистачило збірній України в Лейпцигу, аби зачепитися за очки в матчі Ліги націй із командою Німеччини? Якою була ситуація у Швейцарії?

Відповіді на ці та низку інших актуальних питань дадуть експерти та спеціальні гості Експерт-клубу Parimatch, що перебували в розташуванні збірної та стали свідками безпрецедентних подій, у результаті яких УАФ оскаржуватиме рішення УЄФА щодо технічної поразки з рахунком 0:3 від Швейцарії у Спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні. Також спікери експерт-клубу зроблять висновки стосовно виступів національної команди у 2020 році в цілому.

Родзинкою заходу стане перегляд та обговорення підсумків процедури жеребкування кваліфікаційного раунду чемпіонату світу 2022 року (нагадаємо, під час неї збірна України перебуватиме у другому кошику).

Представники ЗМІ, які бажають узяти участь у засіданні Експерт-клубу Parimatch, мають надіслати запит на акредитацію на [email protected]

Модератор заходу – пресаташе національної збірної України Олександр Гливинський.

Пряма трансляція – на YouTube-каналі УАФ.