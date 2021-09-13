"Наші відносини хороші (з Лапортою – прим.), і якщо є речі, які варто обговорити, ми про них говоримо. Ми хочемо найкращого для клубу, але є речі, про які ми говоримо. З президентом немає проблем. Відносини ідеальні, скарг немає. Були дрібниці, ми про них поговорили і дійшли згоди.

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У моєму контракті немає жодних умов, але я не хочу більше про це говорити. Як і будь-який тренер, щоб бути тренером Барселони, ти повинен вигравати матчі. Ми перебуваємо в епоху змін, решта не має значення. Моє майбутнє не так важливе, як майбутнє клубу та команди.

Поразка від Баварії 2:8? Ми говоримо про те, що сталося більше року тому. Це потрібно мати на увазі, тому що ми шукаємо шанс змінити ситуацію для тих, хто грав у тому матчі. Це буде дуже напружена гра, і ми можемо створити проблеми Баварії", – наводить слова Кумана Marca.

До слова, матч Барселона – Баварія відбудеться 14 вересня, початок зустрічі о 22:00. Також до групи E потрапили київське Динамо та Бенфіка.

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