Барселона у своєму твіттері підтвердила, що Брейтвейт буде змушений лягти під ніж через біль у лівому коліні.

Барселона залишилась без Брейтвейта до кінця року – жахливі втрати суперника Динамо в Лізі чемпіонів

Зазначається, що його травма не піддається консервативному лікуванню, тож єдиним варіантом залишається хірургічне втручання, яке відбудеться у найближчі дні. Терміни відновлення наразі невідомі, проте повідомлялось, що Мартін буде недоступним протягом 3-4 місяців, що робить його участь у матчі проти Динамо в Лізі чемпіонів неможливою.

У поточному сезоні Брейтвейт встиг зіграти у 3 матчах за каталонців, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

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