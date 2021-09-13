"Наши отношения хорошие (с Лапортой – прим.), и если есть вещи, которые стоит обсудить, мы о них говорим. Мы хотим лучшего для клуба, но есть вещи, о которых мы говорим. С президентом нет проблем. Отношения идеальные, жалоб нет. Были мелочи, мы о них поговорили и пришли к согласию.

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В моем контракте нет никаких условий, но я не хочу больше об этом говорить. Как и любой тренер, чтобы быть тренером Барселоны, ты должен выигрывать матчи. Мы находимся в эпоху перемен, остальное не имеет значения. Мое будущее не так важно, как будущее клуба и команды.

Поражение от Баварии 2:8? Мы говорим о том, что произошло больше года назад. Это нужно иметь в виду, потому что мы ищем шанс изменить ситуацию для тех, кто играл в том матче. Это будет очень напряженная игра, и мы можем создать проблемы Баварии", – приводит слова Кумана Marca.

К слову, матч Барселона – Бавария состоится 14 сентября, начало встречи в 22:00. Также в группу E попали киевское Динамо и Бенфика.

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